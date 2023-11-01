Завербований у ПВК "Вагнер": брат обвинуваченого у вбивстві у Волновасі підтвердив його особу

За словами близького родича Станіслава Рау, вся сім'я шокована тим, що сталося, і вважає, що "війна відбила йому голову". Батько другого обвинуваченого з 2016 року перебуває в базі "Миротворець".

Рідні одного з російських окупантів, який може бути причетний до вбивства цілої родини у Волновасі, підтвердили його особу. Про це повідомляє "Сибирь. Реалии" 1 листопада.

Напередодні в мережі з'явилася інформація, що розстріл дев'яти мирних мешканців в окупованому місті Донецької області могли скоїти військовослужбовці 80-ї бригади управління з Уссурійська. Йдеться про 21-річного Антона Сопова та 28-річного Станіслава Рау.

Молодший брат другого, на ім'я Леонід, мав розмову з журналістами, де підтвердив, що на опублікованих кадрах справді його родич. Раніше той служив у 155-ій гвардійській бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, а в березні 2023 року був завербований у ПВК "Вагнер".

"Зараз уся сім'я в шоці. Ми просто повірити не можемо, що він таке міг зробити. Я дізнався про це в перші години після (вбивства, — ред.). Думав, ну ні-ні. Потім дивився фото-відео. Ну так, це брат. Мати відмовляється вірити, ще сподівається, що станеться якесь диво", — розповідає Леонід Рау.

Нові подробиці про підозрюваних, які могли скоїти вбивство у Волновасі Фото: Telegram

Окремо він додав, що вся сім'я намагалася його витягнути з війни, ходили по військкоматах, що нічого не вийшло. Брат підозрюваного зазначив, що "це війна відбила йому голову".

Що стосується другого підозрюваного, то він 2002 року народження і народився в селищі Ярославський Приморського краю. Зазначається, що в лютому 2023 року Антона Сопова визнали винним у дідівщині із заподіянням середньої тяжкості шкоди здоров'ю.

Окремо в матеріалі додали, що його батько Руслан Сопов з 2016 року значиться в базі "Миротворець", адже брав участь у бойових діях в Україні на боці ЗС РФ. Знайома родини в коментарі журналістам розповіла, що він досі перебуває на фронті.

Обидва підозрювані були затримані та визнали свою провину. Один із них проживав у будинку неподалік від місця, де й сталася трагедія.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що з'явилися деталі вбивства цілої родини у Волновасі. Російські військові мали при собі прилади нічного бачення та глушники, і вбивали людей просто в ліжках. Жодна з жертв не поворухнулася, поки в будинку "господарювали" вбивці.