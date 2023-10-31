Розстріл сім'ї у Волновасі: затримали двох солдатів з Далекого Сходу, — Слідком РФ (фото)

У Слідчому комітеті Російської Федерації заявили, що мотив вчинку окупантів — "конфлікт на побутовому ґрунті".

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Затримали двох російських військових за підозрою у вбивстві сім'ї з дев'яти осіб у Волновасі Донецької області. За словами окупантів, винними виявилися "військовослужбовці-контрактники з Далекого Сходу". Про це повідомили в Слідчому комітеті Російської Федерації.

У Слідкомі заявили, що внаслідок спільної роботи співробітників слідчого управління у взаємодії з оперативними підрозділами регіонального УМВС Росії, вдалося встановити особи двох чоловіків, які були причетні до скоєння цього злочину.

"Вони є російськими військовослужбовцями Далекого Сходу, які проходять військову службу за контрактом", — наголошують в Слідчому комітеті РФ.

Окупанти вбили цілу родину

Також там заявили, що тіла було виявлено у приміщенні приватного житлового будинку з вогнепальними пораненнями. Підозрюваних затримали й доставили до слідчого відділу.

"З ними проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події, а також закріплення доказової бази", – додали в Слідкомі.

У країні-агресорі назвали мотивом вчинку підозрюваних "конфлікт на побутовому ґрунті".

Убивство сім'ї у Волновасі: деталі

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про смерть дев'ятьох людей у Волновасі. Група злочинців приїхала на місце злочину на мотоциклі, мала при собі зброю з глушником. Людей розстріляли просто у ліжках та уві сні.

Окупанти вбили цілу родину

На світлинах, які опублікували згодом, видно тіла людей, які лежать у ліжках, бо не встигали навіть ворухнутись, коли їх убивали.

30 жовтня пресслужба Донецької обласної прокуратури повідомила, що серед загиблих троє жінок та двоє неповнолітніх дітей 2014 та 2018 років народження.