Мобілізація жінок та 18-річних: у ЦПД відповіли, що зміниться з 1 листопада

У медіа поширилась інформація про те, що з 1 листопада в Україні зможуть мобілізувати чоловіків віком до 24 років та військовозобов'язаних жінок. У ЦПД розповіли, наскільки ця інформація правдива.

У інфопросторі поширюють новину з "маніпулятивним та клікбейтним" заголовком, яка стосується зміни умов і правил мобілізації в Україні. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації.

Згаданий інфопривід, за даними ЦПД, стосується змін у мобілізації населення з 1 листопада. Автори стверджують, що тепер в Україні можуть мобілізувати військовозобов’язаних жінок та чоловіків віком 18-24 років.

Мобілізація в Україні: що насправді зміниться?

У ЦПД наголосили, що новина містить маніпуляцію. Пресслужба нагадала, що в Україні з початку повномасштабної війни з Росією триває загальна мобілізація. За її правилами призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років.

Проте з 1 листопада дійсно запроваджують зміну, що стосується жінок. Тепер українки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають встати на військовий облік.

"Всі інші умови мобілізації залишилися без змін", — підкреслили у ЦПД.

Нагадаємо, у листопаді можуть мобілізувати до війська декілька категорій військовозобов’язаних чоловіків. Окрім того, повістки можуть отримати й жінки, які стоять на обліку. У ЗМІ розібрались, які є види повісток та що вони означають.

31 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи дійсно в Україні є нестача військових.