Виїзд за кордон: кого з чоловіків прикордонники можуть випустити з України

За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, деякі "водії" намагаються покинути територію країни, але у них ніколи при цьому не було водійського посвідчення.

В Україні продовжує діяти воєнний стан, унаслідок чого поїздки чоловіків призовного віку за кордон обмежені. Випускають тільки в тому разі, якщо на це є поважна причина. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, кому у 2023 році все ж вдавалося виїхати.

За його словами, якщо брати минулий тиждень, то статистика чоловіків призовного віку, які виїжджають за кордон, була такою:

ті, що працюють водіями вантажівок, — 42%;

особи з інвалідністю або багатодітні батьки — 15%;

чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю — 5%;

перевізники гуманітарних вантажів — 3%.

Окремо було зазначено, що в перші 9 місяців 2023 року з України не випустили понад 8 тисяч чоловіків, які намагалися скористатися системою "Шлях". Прикордонники регулярно фіксують підроблені документи, які не підтверджують мети поїздки за системою "Шлях".

Бувало таке, що чоловіки пробують виїхати під виглядом водіїв, але водночас навіть не мають водійського посвідчення або не знають на яку фірму працюють.

"Досить часто намагаються використати підроблені документи, зокрема, близько 7 тисяч осіб намагалися використати підробки про непридатність до військової служби, або про багатодітність. За такі дії особи в подальшому несуть кримінальну відповідальність", — заявив Андрій Демченко.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що в Україні можуть почати випускати чоловіків за кордон. Відомо, що для виїзду за кордон знадобиться рахунок у державному банку і мінімальний внесок у 12 945 грн. Водночас щомісяця його потрібно буде поповнювати на 1 306 грн, ідеться в законопроєкті.