"Це брехня": росіяни змушені щось вигадувати про дим на Керченському мосту, — ГУР (відео)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Криму "триває і буде продовжуватись планова робота" українських Сил безпеки і оборони зі знищення військового потенціалу армії РФ, кінцевою метою якої є звільнення півострова.

Збройні сили Російської Федерації не узгоджують із так званими керівниками тимчасово окупованого Криму свої дії, тому видають суперечливі заяви. На території півострова триває планова робота українських Сил оборони. Про це 1 листопада представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Юсов прокоментував сьогоднішні повідомлення про задимлення на Керченському мосту, яке російська сторона пояснювала і навчаннями, і маскуванням від українських ракет.

"Слід зауважити, що окупаційні війська в Криму регулярно не погоджують жодні дії чи інформацію з окупаційною владою. І ті змушені щось вигадувати, брехати на ходу, тому ця інформація часто суперечить одна одній і не тримається купи", – зазначив представник ГУР.

За його словами, так звана влада Криму часто повідомляє про нібито навчання російської армії чи проведення якихось планових робіт. Про це, звичайно, місцеве населення не в курсі.

"Що вказує насамперед на те, що це брехня. Тому що коли якісь планові заходи відбуваються, то відбувається якесь оповіщення. В усіх інших випадках це реагування на ті чи інші дії українських Сил безпеки і оборони. Або дії з остраху на подібну активність українських захисників", – зазначив Андрій Юсов.

Він наголосив, що на півострові "триває і буде продовжуватись планова робота" українських Сил безпеки і оборони зі знищення і послаблення військового потенціалу армії РФ, а кінцевою метою цього є звільнення півострова.

Представник ГУР також прокоментував інформацію партизанського руху про розвантаження та перекидання військової техніки ЗС РФ у Криму.

"Враховуючи ситуацію з цією незаконною спорудою (Керченським мостом — ред.), враховуючи активність українських Сил безпеки та оборони, те, що сьогодні в окупантів в Криму немає вже безпечних місць, звичайно логістика (ворога — ред.). Але Крим продовжують використовувати як логістичний центр для перекидання сил і засобів з постачання окупаційних військ на Півдні тимчасово окупованих українських територій. Сьогодні вони уповільнили деякі логістичні процеси, чим користуються і будуть користуватись українські захисники", — зазначив Андрій Юсов.

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Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що партизани у Криму помітили колони старої техніки ЗС РФ. У спротиві зазначили, що росіяни продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, яка навряд чи обслуговувалась належним чином.