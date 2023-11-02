Територію оточили: в окупований Джанкой прибувають нові мобілізовані, — АТЕШ (фото)

За інформацію партизанів, щоб мобілізовані не втікали, окупанти оточили територію вокзалу по обидва боки надземного пішохідного мосту.

На території тимчасово окупованого Криму фіксують прибуття нових російських мобілізованих. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

За даним руху опору, серед новоприбулих велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин Російської Федерації.

В окупований Джанкой прибувають російські мобілізовані В окупований Джанкой прибувають російські мобілізовані

Представники підпілля додають, що мобілізовані військовослужбовці ЗС РФ щодня прибувають у Джанкой поїздами та автобусами. Зазначають, що більшість із них – середнього віку.

"Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому", — йдеться у повідомленні.

Територію вокзалу окупанти оточили по обидва боки надземного пішохідного мосту. Все це відбувається під наглядом військової "поліції".

За даними партизанів, у Джанкої закрили прохід на вокзал для цивільного населення.

Нагадаємо, 17 жовтня в "Атеш" повідомили, що армія РФ, ймовірно, боїться успішного контрнаступу ЗСУ в Криму. З цієї причини загарбники перекидають значні ресурси в Джанкой.

Нагадаємо, 24 жовтня українське підпілля розповіло, що російські військові почали готуватися до оборони Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Партизани виявили велику кількість фортифікаційних споруд ворога — поодинокі окопи, опорні пункти, укріплення з піску та бетону — вздовж берегової лінії на ділянці дороги Р-25 Євпаторія — Саки. Також "Атеш" зафіксував зосередження військової техніки ЗС РФ.