На Куп'янському напрямку ЗС РФ посилили обстріли і намагаються нав'язати ЗСУ стрілецькі бої

У ЗСУ вважають, що це може бути пов'язано з тим, що ворог вирішив питання із постачанням боєприпасів на цей напрямок та через переміщення нових підрозділів.

Російські окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів на Куп'янському напрямку. Крім цього вони намагаються нав'язати Силам оборони стрілецькі бої. Про це в ефірі телемарафону 2 листопада розповів начальник служби зв'язків із громадськістю 21-ї ОМБр старший лейтенант Сергій Діброва.

За його словами, минулої доби ЗС РФ активізувалися і посилили артобстріли українських позицій, хоча раніше здебільшого для цього використовували гранатомети і міномети.

"Це може бути пов'язано з тим, що ворог, можливо, якось вирішив питання зі снарядами чи переміщенням на наш напрямок нових підрозділів", – сказав Діброва.

Він додав, що не виключено, що така активізація окупантів може бути пов'язана з їхніми невдачами на інших ділянках фронту.

"Продовжуються спроби нав'язати стрілецькі бої, але поки що ворог не має успіху на жодній ділянці в нашій зоні відповідальності. Застосування танків досить рідкісне, але буває, танки навпроти нас є. Але все ж таки підійти близько на дальність прямого пострілу для них це складне завдання. Щодня є стрілецькі бої, наша безпілотна авіація працює, ворог зазнає втрат", – зазначив Діброва.

Нагадаємо, що Сили оборони атакують лівий берег Херсонської області. Зокрема, поблизу Пойми та Піщанівки, а також що бойові дії ведуться поблизу Кринок.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ планують нову атаку на Авдіївку і мають намір перейти до лобових атак, щоб компенсувати великі втрати техніки під Авдіївкою в жовтні.