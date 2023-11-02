Непомірно високі ціни: Україна закуповує у партнерів зброю втридорога, — Import Genius

У звіті компанії йдеться про два випадки швейцарського імпорту — "Українська броня" закупила 645 тисяч гвинтівочних набоїв швейцарського виробництва, попри женевську заборону постачати в інші країни будь-яке озброєння.

Україна закуповує у партнерів зброю за непомірно високими цінами. Ба більше, згідно з даними американської компанії Import Genius, українська сторона примудрилася отримати швейцарські боєприпаси всупереч женевській забороні на такі поставки. Про це 1 листопада повідомили в Defence One.

Оглядачі пишуть, що відомо про дві угоди про закупівлю швейцарських боєприпасів для України попри обмеження, а інший імпорт озброєння було поставлено за завищеними цінами.

"Це наочно демонструє відчайдушне полювання Києва за оборонною технікою для боротьби з російськими загарбниками", — йдеться в публікації.

Автори матеріалу зазначають, що тільки в липні українські підприємства імпортували із заводів у Східній Європі боєприпаси, зокрема радянського розроблення, на суму щонайменше $346 067 021. При цьому ці угоди не пов'язані з мільярдами доларів військової допомоги, що надається США та іншими країнами, які підтримують Україну.

В обхід заборони

Документи свідчать щонайменше про два випадки імпорту Україною боєприпасів швейцарського виробництва: компанія "Українська броня" отримала 500 000 гвинтівкових набоїв .308 Winchester (7,62×51 мм НАТО) та 145 000 снайперських набоїв .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм). За даними Import Genius, боєприпаси вироблені швейцарською компанією SwissP Defence.

"Патрони були поставлені польським імпортером UMO компанії "Українська броня" — приватному оборонному підприємству, яке, за деякими даними, є одним із найбільших приватних постачальників українських збройних сил", — уточнили оглядачі.

Однак боєприпаси для гвинтівок швейцарського виробництва — це лише невелика частина величезної кількості товарів оборонного призначення, які Україна закуповує у збройових компаній і сторонніх торговців зброєю.

Зброя втридорога

Серед інших поставок — продаж 50 бронетранспортерів M113B AIFV з Бельгії, які згодом були помічені на полі бою. Продаж було оформлено 50 окремими імпортними деклараціями. Причому управління постачанням здійснювала компанія Global Military Products, яка є стороннім продавцем зброї. Ця ж компанія з Флориди поставила на Україну зброї та боєприпасів на сотні мільйонів доларів, працюючи як безпосередньо з Києвом, так і як підрядник уряду США.

Тим часом оглядачі звернули увагу, що засновник Global Military Products був затриманий ФБР за обговоренням хабарництва в межах припиненої справи про корупцію.

Потреба України в бойових машинах, особливо в умовах підготовки до контрнаступу в середині 2023 року, також призвела до того, що в липні для потреб ЗСУ було закуплено 30 бойових машин піхоти M113A3 кількома партіями у приватного американського дилера International Parts Supply Corporation.

Серед інших основних джерел: Румунія — $22 млн, Чехія $20 млн, Туреччина — $22 млн і Болгарія — $90 млн.

Такі закупівлі часто обходяться в непомірно високу суму, на відміну від зброї, яку постачають безоплатно як військову допомогу США та їхнім союзникам, підкреслили оглядачі.

Наприклад, 5 липня Україна отримала від болгарського виробника зброї через Польське агентство стратегічних резервів 1000 одиниць 152-мм снарядів. У документах зазначено суму одного боєприпасу — $3 тис. На думку експертів, це приблизно втричі більше, ніж платить за снаряд Росія.

Серед найдорожчих боєприпасів, зазначених у документах, були некеровані 122-мм ракети до РСЗВ "Град". В одній із партій, поставлених 18 липня польською компанією Alfa українському державному імпортеру зброї "Прогрес", вказано фактурну ціну, еквівалентну $5434 за кожен снаряд, виготовлений болгарською збройовою фірмою VMZ. Водночас ці ж боєприпаси іранського виробництва коштують $1860 за один снаряд.

Насамкінець оглядачі повідомили, що редакція Defense One звернулася за коментарями до посольства Швейцарії у США та до офіційних представників компаній SwissP, UMO та Alfa, однак до моменту публікації жоден із них не відповів на запит.

Нагадаємо, під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський 21 вересня заявив, що якщо Київ не отримуватиме від партнерів військову допомогу, то програє війну.