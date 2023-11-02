Дальність до 400 км: у новій російській ракеті 40Н6 знайшли іноземну плату, — ОП (фото)

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, нова розробка російського ВПК використовується в комплексах С-400. Її дальність становить 380-400 км.

В уламках нової російської ракети виявили іноземну плату. Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Пост із фотографією частини ракети опубліковано в Telegram-каналі чиновника.

Повідомляється, що те, що залишилося від російської ракети, яка впала, військові виявили на Запорізькому напрямку.

"Іноземна плата нової російської ракети 40Н6, що використовується в комплексах С-400", — написав Єрмак, вказавши дальність розробки — 380-400 км.

За його словами, українське керівництво передає наявні дані закордонним партнерам, щоб унеможливити подальші постачання таких комплектуючих на територію РФ.

Іноземна плата в російській ракеті

Нагадаємо, що у РФ через фірми-посередники продовжують постачати компоненти, необхідні у виробництві ракет "Кинджал". Постачання йдуть із країн ЄС, таких як Латвія, Литва, Бельгія, Німеччина та Велика Британія. При цьому сім'я головного ракетника РФ оселилася у Швеції.

Також повідомлялося, що другого листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ накопичує ракети й готується до нової хвилі ударів по енергоінфраструктурі України. Данілов також зазначив, що на сьогодні більшість об'єктів перебуває під контролем. Зі свого боку, партнери України продовжують постачати додаткові засоби ППО.