Контракт зі США: Швейцарія посилює ППО за рахунок нових ракет PAC-3 MSE для систем Patriot

Крім ракет PAC-3 швейцарські засоби протиповітряної оборони будуть посилені тактичними ракетами PAC-2 GEM-T з поліпшеними системами наведення. Умови контракту будуть виконані до 2029 року.

Уряди США і Швейцарії підписали контракт на поставку керованих ракет PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) для комплексу Patriot і супутнього допоміжного обладнання компанії Lockheed Martin. Таким чином Швейцарія, незважаючи на свій нейтральний статус, виходить на світову арену як 15-та країна, що отримала на озброєння PAC-3. Про це 1 листопада повідомили в Breaking Defence.

Паралельно з цими ракетами Швейцарія зміцнює свою ППО тактичними ракетами з поліпшеними системами наведення PAC-2 GEM-T.

"Закупівля другого типу керованої ракети PAC-3 для системи Patriot розширює можливості наземної ППО великої дальності і збільшує стійкість швейцарської армії", — заявили у швейцарському департаменті оборони.

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Вартість контракту становить 330 млн доларів США, однак про кількість ракет у заяві не уточнювалося. Згідно з документом, партія новітніх ракет буде поставлена на озброєння до 2029 року.

З цієї нагоди експерти зазначили, що в рамках програми Air2030, яку реалізують ВПС Швейцарії, впровадження PAC-3 MSE має істотно посилити швейцарську наземну систему ППО Patriot.

Ракета PAC-3 MSE описується компанією Lockheed Martin як високошвидкісний перехоплювач, здатний вражати літаки, тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та інші "сучасні загрози". Для збільшення висоти і дальності польоту ракета оснащена двохімпульсним твердопаливним ракетним двигуном.

Крім того, боєприпас використовує технологію "hit-to-kill", перехоплюючи загрози завдяки кінетичній енергії, що ґрунтується на "контакті корпусу з корпусом". При виявленні загрози ракета запускається з пускової установки та наводиться на ціль за допомогою бортової РЛС і системи наведення. При наближенні до цілі активується боєголовка ракети з кінетичною енергією, і вона маневрує, щоб перехопити загрозу.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку із загостренням на Близькому Сході військове керівництво США заявило про обмеженість засобів наземної ППО і ПРО в разі розширення конфлікту. Американці планують розмістити додатково два батальйони систем Patriot у близькосхідному регіоні, але такої кількості недостатньо.