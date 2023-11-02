"Вперше стикаються": у РФ виникла проблема на лівобережжі Херсонщини, — експерт (відео)

За словами Олександра Коваленка, пов'язана дилема противника з тим, що "сіра зона" поступово розширюється. Туди входять не тільки населені пункти, а й стратегічні дороги, що впливає на логістику.

Російські окупанти відчувають серйозну проблему на лівому березі Дніпра в Херсонській області, яка тимчасово залишається під контролем загарбників. Про це розповів військово-політичний оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу Freedom 2 листопада.

За його словами, противник ніяк не може впоратися з так званою "сірою зоною", яка починає поглинати невеликі населені пункти і в деяких випадках стратегічно важливі дороги.

"Російське командування нещодавно провело ротацію вищого командного складу, але це ніяким чином не зможе критично вплинути. У них немає основного вирішення питання із "сірою зоною". Вони вперше стикаються з такою ситуацією і лише кількістю вирішити це питання не зможуть. Усе залежить від логістики", — заявив Олександр Коваленко.

Окремо експерт додав, що щойно вдасться перерізати логістику ЗС РФ, тоді зупинити цей процес противник не зможе.

Також було порушено тему Північної Кореї, яка почала стабільно постачати Росії снаряди для війни проти України. Військовий оглядач вважає, що Пхеньян боїться, що конфлікт докотиться до його кордонів, тому й починає допомагати ЗС РФ.

"У Північної Кореї хоч і є виробництво боєприпасів, але воно обмежене. Мільйон передали, я не думаю, що вони передадуть 10 мільйонів. І я не думаю, що у них є навіть 10 мільйонів, оскільки у Росії, з урахуванням радянських запасів, на момент повномасштабного вторгнення в Україну було від 17 до 20 мільйонів боєприпасів. Є сумніви, що у КНДР виробництво було масштабнішим, ніж у СРСР. Максимум вони можуть передати ще до 2-3 мільйонів пострілів, не більше того", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що ЗСУ мають три плацдарми на лівобережжі Херсонщини. Українські військові мають можливість перекидати лише живу силу, зазначив експерт. За його словами, поки що не вдалося налагодити понтонну переправу через Дніпро.