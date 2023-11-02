"Грізна зброя": у Повітряних силах пояснили, чому РФ запускає менше "Шахедів" під час атак

За словами спікера ЗС Юрія Ігната, російські війська стали використовувати безпілотники для збору важливої інформації про сили і засоби ЗСУ.

Останнім часом Росія стала використовувати менше дронів-камікадзе для ударів по території України. Незважаючи на це, "Шахеди" все одно становлять небезпеку і допомагають ворожій розвідці. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Згідно з його словами, причини скорочення кількості одночасно випущених дронів з боку окупантів можуть бути різноманітними. "Шахед" являє собою високоточну далекобійну зброю у вигляді безпілотного камікадзе-дрона, здатного точно вражати ціль.

"Він має GPS навігацію, за якою йде за прокладеним маршрутом. І він може летіти далеко і постійно змінювати маршрут. Таким чином навіть невелика кількість БПЛА, які ворог застосовує, проводять маневри по Україні і визначають, де їх там краще збивають, а де гірше" , — сказав речник.

Ігнат підкреслив, що ця інформація надає ворогові можливість зробити певні висновки про наявність і розміщення сил і ресурсів у конкретних регіонах. Ці відомості потім використовуються окупантами під час планування наступних атак.

"Тобто якась розвідувальна функція. Але не забуваємо, що навіть таку кількість у 5-6 БПЛА не просто так відправили "політати", а конкретно на об'єкти для того, щоб їх знищити. Ну і навіть кількість в 11 чи 15 дронів, вони розлітаються за різними маршрутами і ніколи фактично не літають у купі. Це дає змогу ворогу проводити збір важливої інформації про сили і засоби", — додав він.

Спікер наголосив, що навіть один "Шахед" — це грізна зброя і її потрібно знищувати. Адже коли дрон потрапляє у вразливе місце, можуть бути серйозні наслідки.

Нагадаємо, у жовтні ми писали про те, що експерти вивчають флагманський дрон РФ, захоплений у бою. Російський безпілотник Supercam ЗС РФ використовують для аерофотозйомки та відеомоніторингу. Знаючи їхні характеристики, Генштаб зможе краще складати плани бойових дій.

А в другій половині травня рідкісний російський дрон SuperCam знову потрапив до рук ЗСУ. У ніч на 16 травня Київ і низку інших українських міст атакували не тільки ракетами, а й безпілотниками. Системи ППО ЗСУ добре впоралися із завданням і змогли гідно відбити атаки, після чого в тематичних пабліках військові почали публікувати фото "трофеїв" — уламки збитих ракет і дронів. Однак деякі БПЛА вдалося "приземлити" цілими.