Не вистачає кадрів: окупаційні адміністрації просять Москву відправити більше вчителів, — ЦНС

Місцеві мешканці не хочуть співпрацювати з росіянами, тому у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях не вистачає працівників, зазначають у підпіллі.

На тимчасово окупованих територіях не вистачає кадрів у навчальних закладах. Відтак окупаційні адміністрації просять Москву відправити більше "вчителів". Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Фактично йдеться про гастролерів, які будуть займатись промиванням мізків українським дітям", — пишуть у ЦНС.

Зазначається, що брак кадрів виник через небажання мешканців співпрацювати з окупантами. У Центрі нацспротиву наголошують, що Росія продовжує політику геноциду української нації. Для цього використовують школи, у яких дітям "промивають мізки" та змінюють самоідентифікацію.

Навчання на тимчасово окупованих територіях

На початку вересня минулого року у Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окуповані території Росія зводить дагестанських вчителів. Вони повинні були займатися пропагандою у школах, а за це їм обіцяли високі заплати та пільги. Якщо батьки не пускали своїх дітей у школи, окупаційна влада проводила рейки, виявляла таких дітей та погрожувала позбавленням батьківських прав.

Також окупанти завезли вчителів російської історії, які повинні були "правильно" подавати дітям цей предмет. Засиляли їх у порожні квартири місцевих мешканців, або ж у студентські гуртожитки поки їм не знайдуть житло.

Окрім того, наприкінці року повідомлялося, що окупанти планують відкрити педагогічні виші, у яких готуватимуть нових вчителів.

"Нове навчання" дітей торкнулося не лише шкіл, але й садочків. Так, у Національному центрі спротиву повідомляли, що росіяни проводили навчання у садочку на випадок проникнення "українських ДРГ".

Попри обіцянки великої зарплати наприкінці жовтня стало відомо, що вчителям на тимчасово окупованих територіях вже 3 місяці не виплачують коштів. Окупаційна влада спеціально затримувала зарплату, щоб зробити людей більш контрольованими і залежними.

У викладачів, які не захотіли співпрацювати з окупантами, проводилися рейди. У них шукали нібито викрадену з місцевого університету документацію та техніку.

Нагадаємо, на Херсонщині місцевим мешканцям пропонують взяти у лізинг викрадену раніше українську техніку з фермерських господарств.

Також окупанти піднімають ціни на оренду житла на тимчасово окупованих територіях. Причиною цьому став наплив дружин мобілізованих росіян.