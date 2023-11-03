Без України: Палата представників США ухвалила окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю

За словами лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, законопроєкт Палати представників про допомогу Ізраїлю є "глибоко помилковою пропозицією".

У четвер, 2 листопада, Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення Ізраїлю військової допомоги на суму 14,3 мільярда доларів, який не містить допомоги Україні. Про це пише CNN.

Законопроєкт став причиною суперечок між членами Палати представників і Сенату. Так, лідер сенатської більшості Чак Шумер назвав згаданий документ "глибоко помилковою пропозицією" і заявив, що Сенат не стане його ухвалювати.

"Замість цього ми будемо разом працювати над нашим власним двопартійним пакетом надзвичайної допомоги, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, конкуренцію з китайським урядом і гуманітарну допомогу Газі", — заявив Шумер.

Зі свого боку спікер Палати представників Майк Джонсон запевнив, що пакет допомоги Україні буде ухвалено пізніше. Він також повідомив про плани об'єднати цей пакет із фінансуванням безпеки кордонів.

"Якщо ми збираємося подбати про кордон в Україні, нам потрібно також подбати і про кордон Америки", — сказав Джонсон.

Як зазначають журналісти, демократи не згодні з тим, що законопроєктом не передбачено фінансування України. Повідомляється, що в Сенаті обидві партії підтримують допомогу Ізраїлю та подальшу допомогу Україні, проте багато членів республіканської партії в Палаті представників є противниками додаткової підтримки Києва.

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що Білий дім вирішив об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю, щоб забезпечити додаткове фінансування Ізраїлю, і повернути грошову допомогу Києву, проти якої раніше виступали деякі республіканці.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 31 жовтня заявив, що президент США може накласти вето на фінансування для Ізраїлю, якщо в пакеті не буде допомоги для України.