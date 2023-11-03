У Білому домі відреагували на статтю Залужного для The Economist: подробиці

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, дані, озвучені головнокомандувачем ЗСУ, свідчать про необхідність продовжити допомогу Україні.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував статтю головнокомандувача Збройних сил України для видання The Economist. Про це пише "Укрінформ" 3 листопада.

Повідомляється, що під час пресбрифінгу у Вашингтоні Джон Кірбі заявив, що тези, викладені в статті Валерія Залужного, говорять про необхідність продовжити допомогу Києву.

"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", — сказав Кірбі.

Представник Білого дому також зазначив, що під час війни в обох сторін змінюються потреби, зокрема щодо зброї.

"Ми розвиваємося і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна", — заявив чиновник.

Крім того, Кірбі підкреслив, що надавати допомогу Україні відповідно до її поточних потреб було б легше, якби Конгрес ухвалив запит президента США Джо Байдена про додаткове фінансування.

Нагадаємо, згідно з публікацією The Economist від 1 листопада, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.

Раніше, 27 вересня, видання писало, що Захід, можливо, буде менше допомагати Україні наступного року. Як зазначають журналісти, Кремль готовий витрачати на війну набагато більше, ніж Захід.