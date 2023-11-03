"Людожер захоче вбивати": у ГУР назвали сценарій, який готує РФ для обстрілів енергооб'єктів

Головне управління розвідки знає, коли окупанти планують розпочати обстріли української енергетики. Ці дані враховуються у загальних планах із протидії подібних атак.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що немає жодних підстав вважати, що Збройні сили Російської Федерації не будуть атакувати українську енергетику в зимовий період. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 3 листопада.

"Чи є шанс, що людожер стане раптом вегетаріанцем? Напевно є. Але все ж таки треба готуватись до того, що людожер і далі захоче вбивати і їсти щось живе. Тому, звичайно, Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії", — сказав Андрій Юсов.

Він зазначив, що немає підстав, що окупанти змінили свою тактику чи повернулися до норм міжнародного права, чи принципів гуманізму. Юсов наголосив, що Росія є державою-терористом, яка щодня завдає удари по мирних містах, знищує цивільну інфраструктуру та вбиває цивільних.

"Що стосується зимового періоду і потенційних атак на критичну інфраструктуру, зокрема на енергетику — то це абсолютно ймовірний сценарій, на превеликий жаль", — повідомив він.

З його слів, українська розвідка знає, коли ворог планує розпочати свої атаки, проте цю інформацію ГУР не розповість, оскільки росіяни можуть скоригувати своє рішення в будь-який момент. Юсов закликав і цивільних, і військових реагувати на будь-які сигнали повітряної тривоги. Представник української розвідки додав, що дані щодо можливого початку обстрілів ЗС РФ враховуються у загальних планах із протидії подібним атакам.

Нагадаємо, 2 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що ворог знову битиме по об’єктах енергетичної інфраструктури, проте українська сторона максимально готується до такого сценарію.

23 жовтня повідомлялося, що за даними української та іноземних розвідок Російська Федерація продовжить завдавати удари по об’єктах української енергетики. За даними журналістів, протягом місяця окупанти накопичували ракети, зокрема типів "Калібр" та Х-101, тоді як за місяць ворог здатен випускати до 120 різних ракет.