СБУ затримала російського агента, який влаштувався до Запорізької ОВА (відео)

Чоловік намагався через сервери установи дізнатися інформацію про дислокацію українських військ та оборонні закупівлі. Зібрану інформацію він мав передати ФСБ.

У Запоріжжі затримали російського агента, який працевлаштувався до обласної військової адміністрації та намагався дізнатися інформацію про дислокацію Збройних сил України та оборонні закупівлі. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За інформацію служби безпеки, зловмисником виявився місцевий мешканець, який самостійно у вересні цього року звернувся до окупантів та запропонував допомогу у війні з Україною.

"Про це він написав в один з російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ та залучив до співпраці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку чоловік працював на одному з місцевих підприємств, які обслуговують військову техніку ЗСУ. Там він знімав на телефон потужності заводу та військову техніку. Окрім того, зловмисник намагався розвідати дані щодо інших ремонтних баз та логістичних центрів.

Вже у жовтні підозрюваний працевлаштувався до Запорізької ОВА на посаду головного спеціаліста відділу кібербезпеки. За допомогою доступу до серверів установи він намагався отримати інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі. Спілкувався агент з окупантами через анонімні чати у месенджерах.

Правоохоронці провели обшуки у чоловіка та вилучили телефон з доказами підривної діяльності. Йому оголосили підозру та наразі він перебуває під вартою. За скоєне місцевому мешканцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині затримали власницю салону краси, яка випитувала у клієнтів інформацію про переміщення та базування ЗСУ. Зібрану інформацію вона передавала ФСБ.

Також 30 жовтня у Запоріжжі викрили російського агента, який встановив на дорогах вебкамери та шпигував за переміщенням українських військових. За таку інформацію чоловік отримав від російської спецслужби 30 тис. грн.