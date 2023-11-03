"Ресурсна виснаженість": у Зеленського пояснили, коли РФ може відновити масовані ракетні удари

Російська Федерація має обмежену кількість ракет, тому накопичує їх для можливих майбутніх атак по Україні, розповіли в Офісі президента.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні сили Російської Федерації не завдають масованих ракетних обстрілів, оскільки накопичують озброєння. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 Каналу", опублікованому 3 листопада.

"Ми розуміємо, що вони збирають ракети. Треба просто розуміти, що Росія — одна з найбільш мерзотних країн, які сьогодні існують, з абсолютно геноцидним компонентом у зовнішній політиці", — сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що окупанти накопичують ресурси, якого наразі є певне обмеження, для того, щоб використати його у "найважчі зимові часи". Подоляк нагадав, що минулого року ворог застосовував ракети у великій кількості, починаючи з 15 жовтня, тоді як наразі ЗС РФ використовують їх обережніше.

Зі слів Михайла Подоляка, це може говорити про певну ресурсну виснаженість противника. Проте це не означає, що росіяни не завдаватимуть масованих ракетних ударів.

"Вони (російські військові, — ред.), ще раз підкреслюю, (масовано обстрілюватимуть, — ред.) у критично важливі дні", — додав радник Офісу президента.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Михайло Подоляк розповів, що в разі атаки Збройних сил Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі, Україна відповідатиме на удари. З його слів, може страждати не лише українська енергетика, але й російська.

В інтерв'ю від 3 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов повідомив, що російські військові можуть атакувати українську енергетику в зимовий період. З його слів, Росія є країною-терористом, яка щодня обстрілює мирні міста, знищує цивільну інфраструктуру та вбиває цивільних.