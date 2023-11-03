Можуть бити майже на 400 км: РФ хоче виробити за 3 роки 1000 ракет 40Н6 для С-400 (фото)

За даними експертів, ця зброя є особливо небезпечною, адже вона спрямована насамперед на звуження можливостей для маневру тактичної авіації ЗСУ.

Російська Федерація планує до 2027 року в рамках поточної державної програми з озброєння придбати понад тисячу далекобійних зенітних ракет 40Н6 для інтеграції із зенітно-ракетними комплексами С-400. Ці комплекси вже впроваджені в діючу систему оборони або будуть використовуватися в нових складах Повітряно-космічних сил Російської Федерації. Про це повідомляє видання Defense Express.

"У липні поточного року стало відомо про завершення "загальних держвипробувань" згаданої зенітної ракети 40Н6. А до 2027 року росіяни планують мати 56 дивізіонів ЗРК С-400", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у джерелі, що йдеться про особливо небезпечну зброю ворога, яка спрямована насамперед на звуження можливостей для маневру нашої тактичної авіації.

За даними джерела, 40Н6 має такі технічні характеристики:

дальність удару по аеродинамічних цілях — 380 км;

дальність удару по балістичних цілях — 15 км;

мінімальна дальність стрільби — 5 км;

стартова маса цієї ракети — 1,8 т;

довжина фюзеляжу — 7,8 м;

будова — двоступенева;

заявлена швидкість польоту — до 4300 км/год.

"Росіяни декларують, що для наведення 40Н6 має комбіновану систему наведення з активною та напівактивною наводкою, але без деталізації. Тому тут можна лише припускати, що головка самонаведення ракети може працювати в напівактивному на середній ділянці польоту, приймаючи відбитий сигнал, а вже на кінцевій ділянці — вмикати активний пошук", — зазначили експерти.

РФ хоче виробити за 3 роки 1000 ракет 40Н6 для С-400

Нагадаємо, Росія модифікує дрони Shahed і може запустити масове виробництво. Аналітики ще з цього літа почали фіксувати конструктивні модифікації у Shahed-136, які росіяни маркують "Герань-2".

Раніше Фокус писав, що окупанти хочуть запустити в Севастополі центр зі створення дронів. Зараз Росії складно виробляти безпілотники через гострий дефіцит електроніки, а її власні мікрочіпи не підходять для такої техніки.