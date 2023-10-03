Окупанти хочуть запустити в Севастополі центр зі створення дронів: що їм завадить

Зараз Росії складно виробляти безпілотники через гострий дефіцит електроніки, а її власні мікрочипи не підходять для такої техніки.

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Росія хоче створити в Севастополі центр виробництва безпілотних літальних апаратів, але стикається із серйозними проблемами. Про це йдеться в розслідуванні "Радіо Свобода", яке було опубліковано в понеділок, 2 жовтня.

Востаннє про те, що Севастополь хочуть перетворити на "столицю" дронобудівництва, 30 вересня повідомив так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв.

"Тут проєктуватимуть, випробовуватимуть і вироблятимуть безпілотні авіаційні системи. Нині дрони необхідні не тільки на фронті. Їх можна застосовувати в сільському господарстві, кадастрі, будівництві, паливному секторі, пожежній охороні. Це прекрасний шанс для Севастополя зайняти нішу і стати лідером галузі", — заявив Развожаєв.

Російський розвідувальний дрон "Орлан-10" Фото: Известия

Медіа зазначає, що створити в Севастополі центр підтримки проєктування, випробувань, виробництва і підготовки до сертифікації безпілотних авіаційних систем президент РФ Володимир Путін доручив ще в червні 2023 року, проте термін створення центру відсунули до 2030 року. На думку експертів, такому рішенню посприяла одна з найвагоміших причин: через низку санкцій РФ більше не може діставати необхідні для виробництва безпілотників компоненти. Йдеться насамперед про мікросхеми і високоякісні оптичні системи.

Цю проблему розуміють навіть російські експерти у сфері проєктування і виробництва БПЛА. Зокрема генеральний директор компанії з виробництва безпілотників "RDR" Євген Буфетчиков в інтерв'ю севастопольському виданню ForPost назвав технологічне відставання Росії від розвинених країн однією з гострих проблем російського дронобудування.

"У нас технології ще не дійшли до того, щоб створювати мікрочипи на основі 8-нм техпроцесу, ми будуємо мінімум 180-нм. Наші контролери, порівняно з іноземними, займають дуже багато місця і в жоден дрон просто не влізуть", — сказав Буфетчиков.

Аналітики також зазначають, що розробити та спроєктувати нові безпілотні апарати російські та севастопольські науковці в змозі, а от втілити нові ідеї за допомогою російських технологій неможливо — промисловість РФ відстає від технологічно розвинених країн уже не на роки, а на десятиліття. Однак цю проблему в РФ можуть розв'язати за допомогою доставки до вже згадуваного Севастополя контрабандних деталей, необхідних для складання дронів.

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"Набагато ефективніше за ракети": РФ заявила про нарощування виробництва дронів "Ланцет" (фото)

Як повідомляють військові експерти, в Росії тільки один тип БПЛА збирають повністю з вітчизняних деталей — це "Орлан", розроблений ще в 2013 році. Інші ж, зокрема ударні "Ланцети", складаються з безлічі закордонних комплектуючих.

Перші згадки у ЗМІ про розробку в окупованому росіянами Севастополі безпілотників з'явилися ще на початку 2022 року. Тоді створена при Севастопольському державному університеті науково-дослідна лабораторія розробила БПЛА у формі краплі.

Крім того, повідомлялося, що інститут також працює над створенням важких транспортних безпілотників і аеротаксі. Також планувалася реалізація проєкту з побудови автономних мереж безпілотного авіаційного моніторингу із застосуванням БПС вертикального зльоту і посадки різних типів, що базуються на універсальних роботизованих платформах.

На початку червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі інженери з Севастополя презентували незвичайний безпілотник "Саранча-10". Він отримав гвинтокільцеві двигуни, щоб працювати в складних умовах і підіймати до 20 кг корисного навантаження. Розробники запропонували використовувати його для різних завдань, зокрема й військових. Чи вдалося проросійській команді доопрацювати апарат і відправити його окупаційній армії, поки невідомо.

БПЛА "Сарана-10", розроблений у Севастополі Фото: ТАСС

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Москві планують створити ще 11 центрів зі складання та розробки безпілотників. Станом на зараз у російській столиці вже відкрито центр безпілотних авіаційних систем на базі індустріального парку "Руднево".

Наприкінці вересня ми писали про те, чому в Росії копіюють український дрон "Чаклун". Директор російського КБ "Спектр" визнав, що вже найближчим часом студенти одного з коледжів навчатимуться виробляти копії захопленого в Україні БПЛА.