Лупанчук замість Хоренка: Зеленський призначив нового командувача ССО ЗСУ

Новим командувачем Сил спецоперацій стане людина, деталі біографії якої поки що не відомі громадськості. Тим часом його попередник Хоренко днями розповів про роботу спецпризначенців під час оборони "Азовсталі".

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада підписав два укази, якими змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відсьогодні новим командувачем стане Сергій Лупанчук. Відповідні Укази опублікувала пресслужба очільника держави.

Президент підписав два Укази — №727/2023 та №728/2023. У першому — рішення про звільнення генерал-майора Віктора Хоренка з посади командувача ССО ЗСУ. У другому — рішення про призначення полковника Лупанчука командувачем ССО.

Указ №727/2023 Зеленського щодо Хоренка Фото: Скриншот Указ №728/2023 Зеленського щодо Лупанчука Фото: Скриншот

Рішення Президента — деталі

Зазначимо, у мережі не відшукалась інформація щодо деталей біографії полковника ЗСУ Сергія Лупанчука. Натомість є коротка біографія Хоренка.

Віктор Хоренко очолював ССО ЗСУ з 25 липня 2022 року. Наприкінці жовтня військовий розповів про деталі боїв на "Азовсталі", коли на допомогу оборонцям відправляли гелікоптери.

Попередником Хоренка був Сергій Галагай, який керував Силами спецоперацій з 2020 по 2022 рр., після зміщення став заступником свого наступника. Наразі немає інформації щодо того, на яку нову посаду перевели екскомандира, звільненого з посади 3 листопада.

Зазначимо, на початку листопада видання The Time опублікувало статтю, у якій журналіст розповів про ситуацію у оточенні Зеленського та про можливі зміни у командуванні армії. Зокрема, вказувалось, що очікується відсторонення одного міністра та одного командувача. Причина відсторонення командувача — "надто повільний" контрнаступ ЗСУ.

Після статті The Times вийшла стаття у The Economist, написана Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Генерал ЗСУ описав поточну розстановку сил на фронті і розповів, що потрібно Україні, щоб переломити ситуацію на війні з РФ.

Нагадуємо, військовий оглядач проаналізував різні типи ракет ATACMS, які є в арсеналі Пентагону, та зросив висновок, чим вони можуть стати корисними Україні. Тим часом речник ГУР Міноборони розповів про БПЛА "Виріб-54" та "Виріб-53", які випускаються в Росії.