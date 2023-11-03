Мобілізація в Україні: коли студентів можуть призвати на службу

Право на відстрочку мають студенти будь-яких навчальних закладів, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання.

Мобілізацію в Україні продовжено до 15 листопада 2023 року. Під час воєнного стану та загальної мобілізації до армії можуть призвати всіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть служити за станом здоров'я і не мають відстрочки або броні від мобілізації. Про те, чи змінилися правила мобілізації студентів, розповів юрист і адвокат Ростислав Кравець у коментарі для Фактів ICTV.

Чи мають студенти право на відстрочку від мобілізації

За словами юриста, надання студентам відстрочки від мобілізації регулює стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За законом відстрочка від мобілізації надається студентам денної та дуальної форми навчання незалежно від раніше здобутої освіти, спеціалізації та віку. Право на відстрочку мають:

учні професійних і професійно-технічних навчальних закладів;

студенти ВНЗ;

аспіранти;

докторанти;

асистенти-стажери

студенти іноземних навчальних закладів.

Студента, який здобуває освіту заочно, за законом можуть мобілізувати.

Усі студенти, які мають право на відстрочку, можуть мобілізуватися за власним бажанням.

Коли студента можуть мобілізувати

Відстрочка від мобілізації надається студентам тільки в тому випадку, якщо вони продовжують навчання під час війни. Відповідно, людина втрачає право на відстрочку в таких випадках:

з моменту відрахування з навчального закладу;

після виходу в академвідпустку;

у період між закінченням одного навчального закладу і до початку навчання в іншому;

у період переходу на наступний ступінь навчання (між бакалавратом і магістратурою, перед вступом до аспірантури і докторантури).

У цих ситуаціях громадяни України тимчасово не здобувають освіту, тобто офіційно не є студентами і не мають права на відстрочку. Тому їм можуть вручити повістку і мобілізувати.

Що робити, якщо студенту прийшла повістка

Адвокат радить тим студентам, які мають право на відстрочку та отримали повістку, не зволікати з відвідуванням ТЦК та СП. У військкоматі необхідно надати копії документів, які підтверджують, що військовозобов'язаний є студентом і навчається за денною або дуальною формою навчання.

Крім того, потрібно подати заяву на ім'я військкома з проханням надати відстрочку від мобілізації на період навчання.

Заяву та копії документів також можна надіслати поштою на адресу ТЦК і СП.

Нагадаємо, Залужний хоче розширення мобілізації. Член оборонного комітету ВР Федір Веніславський нагадав, що парламент уже вносив деякі зміни для боротьби з "прогалинами" в нормативних актах.

Раніше Фокус писав, з якими хворобами можуть призвати до ЗСУ. Міноборони України затвердило перелік хвороб, з якими військовозобов'язані визнаються придатними до військової служби. У результаті за "спірними" статтями придатними до військової служби визнаватимуть усіх.