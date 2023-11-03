Мобілізація в Україні: коли чоловікам перестануть вручати повістки

В Україні продовжували термін дії воєнного стану та загальної мобілізації сім разів від початку повномасштабного вторгнення. Згідно з указом президента вони триватимуть до 15 листопада.

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Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого в Україні запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Їх можуть запроваджувати на 90 днів з правом продовження після закінчення терміну. Фокус розбирався, як довго військовозобов'язаних українців ще призиватимуть на військову службу.

Під час дії загальної мобілізації представники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки можуть вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Якщо військово-лікарська комісія визнає таких чоловіків придатними до військової служби, їх можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

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Мобілізація в Україні: українців якого віку можуть призвати на службу у 2023 році

Крім цього, через дію воєнного стану та загальної мобілізації певні категорії громадян мають обмеження щодо виїзду за кордон. Зокрема, це стосується чоловіків призовного віку, окрім тих, хто має підстави для цього.

17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада, проте Верховна Рада може продовжити їх термін після цієї дати ще на 90 днів, тобто до 13 лютого 2024 року.

Скільки разів продовжували дію воєнного стану та загальної мобілізації

В Україні від початку повномасштабного вторгнення термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжували сім разів, зокрема:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня 2023 року до 15 листопада 2023 року.

Нагадаємо, юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла, що керівники українських підприємств можуть вручати повістки своїм працівникам. Крім цього, роботодавці повинні здійснювати нагляд за вчасним прибуттям військовозобов'язаного до місця, вказаного в повістці.

Крім цього, юристка Тетяна Козян заявила, що військовозобов'язані чоловіки не можуть без об'єктивних причин відмовитися від отримання повістки. Також після відмови від повістки та складання відповідного акту справу передають на розгляд керівників ТЦК та СП, які можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку.