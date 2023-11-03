"Помилився у розрахунках": Україна все одно звільнить Крим, це питання часу, — Годжес (відео)

Американський генерал Бен Годжес впевнений у перемозі України. На його думку, запорука перемоги – це звільнення Криму, а для цього потрібна високоточна далекобійна зброя.

Екскомандувач армією США у Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, який прогнозував, що Збройні сили України звільнять Крим влітку 2023 року визнав, що помилився у розрахунках. Але він впевнений, що українці все одно звільнять усі свої території від окупантів. На його думку, це — питання часу. Про це він розповів 3 листопада в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Генерал зазначив, що спантеличений тим, що Україна досі не отримала певні види зброї, які потрібні для звільнення півострова.

"Я був упевнений, що наразі адміністрація США зрозуміє, що нам потрібно допомогти Україні перемогти. А запорука перемоги – це звільнення Криму. Для цього потрібна високоточна далекобійна зброя", — сказав Годжес.

За його словами, США і Німеччина поки що відмовилися здійснювати такі поставки. Тому українці стикаються з більшими труднощами, ніж очікувалося.

Однак, Сили оборони України вже почали витісняти Чорноморський флот Російської Федерації із Севастополя, проводячи "багатовимірні операції", знищують радари та системи ППО в Криму.

"Кілька кораблів Чорноморського флоту Росії покинули Севастополь. І це показує потенціал того, на що здатні українці, якщо у них буде можливість завдати удару з дальньої відстані. І це показує, до чого вони можуть змусити росіян. Звичайно, я залишаюся оптимістом, але я помилявся, скільки це займе часу", — підкреслив Бен Годжес.

Він впевнений у перемозі України і не сумнівається, що ЗСУ повністю звільнять свою територію від ворога. Генерал вважає марними надії Кремля на зміну влади у Вашингтоні у зв’язку з виборами 2024 року, що буде нова адміністрація, яка буде більш дружньою до Росії та менше підтримуватиме Україну.

Військова допомога Україні

США 3 листопада оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. У Міністерстві оборони США зазначили, що глобальна коаліція країн-союзників України дала змогу відважним українським воїнам успішно захистити суверенітет і незалежність країни, а також повернути понад половину території, захопленої російськими окупантами. У межах нового пакета військової допомоги США Україна отримає боєприпаси для ЗРК NASAMS і HIMARS, протитанкові комплекси Javelin, понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат, протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore, а також боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами тощо.

Нагадаємо, 3 листопада Михайло Подоляк заявив, що в України є розуміння, як має закінчитися війна. За його словами, є кілька умов, які наблизять фінал протистояння. У результаті Росія буде змушена зосередитися на внутрішніх проблемах країни.