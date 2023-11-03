"Цілі очевидні та зрозумілі": в України є розуміння, як має закінчитися війна, — ОП

За словами Михайла Подоляка, є кілька умов, які наблизять фінал протистояння. У результаті Росія буде змушена зосередитися на внутрішніх проблемах країни.

Related video

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в України є чітке розуміння того, як і на чиїх умовах має закінчитися війна. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) 3 листопада.

За його словами, незважаючи на складнощі, з якими доводиться стикатися на поточному етапі протистояння, збільшення поставок західної допомоги подарує бійцям ЗСУ досягнення переваги на полі бою.

"Цілі та стратегії України очевидні та зрозумілі, і в нас є чітке розуміння того, який вигляд має "кінець війни". Незважаючи на всі труднощі на нинішньому етапі війни", — заявив Михайло Подоляк.

Крім нарощування поставок зброї, як вважає радник глави ОП, є ще кілька умов, які в результаті допоможуть перемогти Україні. Туди він включив такі:

тактична поразка РФ;

обвал російських оборонних замовлень;

повернення мобілізованих росіян назад додому;

крах міфів, які продовжує поширювати російська пропаганда;

зниження впливу "путінської вертикалі";

самоізоляція Росії.

У результаті, щойно все це станеться, у великих російських містах почнуться внутрішні заворушення, а нинішні еліти будуть замінені.

"У результаті всього цього Росія на певний період зосередиться на внутрішніх проблемах і почне посідати те місце у світі, на яке вона справді заслуговує (місце неглобального гравця), значно зменшиться підтримка глобальної нестабільності, повернеться можливість відродження міжнародного права та міжнародних інституцій", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що очільник ГУР МО Кирило Буданов висловився про можливість закінчити війну у 2023 році. На його думку, у найближчі 2 місяці цього не станеться, однак деталі він уточнювати не став, адже більшість із пояснень "становлять державну таємницю" і "не для публічного обговорення".