"Україна була і в більш складних ситуаціях": Зеленський прокоментував статтю Залужного (відео)

За словами Володимира Зеленського, якщо Україна гіпотетично віддасть Росії третину країни, то війна не закінчиться і це стане "тільки початком".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для The Economist про те, що повномасштабне вторгнення перейшло у позиційну стадію і це може призвести до затягування війни, що буде вигідно Росії. Про це повідомляє "УНІАН".

На спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві глава держави наголосив, що Україна не перебуває у патовій ситуації через перехід війни на стадію позиційного виснаження.

Президент відзначив, що 24 лютого минулого року багато людей передбачали, що Україні залишилося дуже мало часу і що практично всю країну можуть захопити.

"І були ті чи інші сигнали, умови, що треба усе віддати, людей поміняти, Росію визнати, Європу забути, про НАТО не думати. І що таке Україна – немає такої держави", — зазначає Зеленський.

За словами глави держави, Україна була в найскладнішій ситуації з початку відновлення незалежності. Проте, Зеленський наголосив, що був "абсолютно впевнений" в українському народі.

Люди втомлені, але це не патова ситуація: деталі

Зеленський наголосив, що втомилися всі українці, не залежно від свого статусу. Однак, в цьому "нічого такого немає" і це "не патова ситуація".

"Це не якась новина. Росія контролює небо. В наступальних місіях це зрозуміло, якщо ми бережемо наших військових – ми бережемо наших хлопців і дівчат. Коли ми не контролюємо небо, просто кидати, як Росія кидає своїх людей як м'ясо, ніхто не хоче", — додав глава держави.

Зеленський розповів як побороти таку ситуацію

За словами президента, вже є рішення про надання Україні винишувачів F-16. Варто лише зачекати на завершення навчання українських пілотів і механіків, адже це досить довгий процес.

"Швидкі є рішення. І вони не якісь там космічні, технологічні – протиповітряна оборона. Ми спробували, коли на фронті є ППО, всі чітко розуміють – військові йдуть вперед, біжать, їдуть, використовують техніку. І йдуть ті чи інші контрнаступальні дії", — наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що рік тому Україна була у дуже складній ситуації. За його словами, українці не мають права навіть "думати про те, щоб опустити руки".

"Це буде тільки початок": Зеленський про передачу Росії українських територій

Глава держави переконаний, якщо Україна гіпотетично віддасть Росії третину країни, то війна не закінчиться.

"Це буде тільки початок. Він же цим не закінчить (про президента РФ Володимира Путіна — УНІАН). Ми же знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки", — наголосив Зеленський.

Також президент додав, що потрібно збільшити співпрацю з партнерами для посилення протиповітряної оборони і розблокування неба з метою надання можливості "нашим військовим зробити наступальні дії".

Стаття Валерія Залужного для The Economist: що відомо

Нагадаємо, згідно з публікацією The Economist від 1 листопада, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.

Пізніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відреагував на статтю головнокомандувача ЗСУ. Кірбі заявив, що тези, викладені в статті Валерія Залужного, говорять про необхідність продовжити допомогу Києву.

Також прокоментували статтю й у Кремлі. Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков не погодилися зі словами Залужного про те, що конфлікт навколо країни зайшов у глухий кут. Окрім того, прессекретар Володимира Путіна вчергове пообіцяв росіянам, що РФ досягне всіх цілей "спецоперації".

Нагадаємомо, 27 вересня, видання писало, що Захід, можливо, буде менше допомагати Українінаступного року. Як зазначають журналісти, Кремль готовий витрачати на війну набагато більше, ніж Захід.