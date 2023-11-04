У Керчі пролунали вибухи на суднобудівному заводі (відео)
Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків.
Російські ЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Криму. У Севастополі оголошено тривогу, Кримський міст перекрито, а уламки ракет впали на територію одного із сухих доків. Цю інформацію підтверджує так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.
В окупованому Криму пролунали вибухи. Кримські пабліки публікують відео, на якому зафіксовано дим у районі Керчі. У Севастополі оголошено тривогу, також перекрито Кримський міст.
"У Севастополі оголосили тривогу. Морський і наземний громадський транспорт припинив рух. Керченський міст перекрито", — йдеться в повідомленні Крим.Реалії в Telegram-каналі.
"У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків", — повідомляє Сергій Аксьонов, зазначивши, що постраждалих немає.
Що відомо про суднобудівний завод "Залив" у Керчі
Нагадаємо, йдеться про Суднобудівний завод "Залив" імені Б. Є. Бутоми, який є містоутворювальним підприємством у Керчі та одним із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі.
До 2014 року завод в основному будував корпуси суховантажів і балкерів, виконував замовлення для бурових платформ і займався судноремонтом. Завод розташований на березі Керченської протоки, між Чорним і Азовським морями.
Через анексію Криму і вторгнення Росії в Україну, завод перебуває під міжнародними санкціями країн Євросоюзу, США, Великої Британії та інших країн.
З 2020 року на заводі будують і ремонтують військові кораблі для ВМФ Росії.
Нагадаємо, вибухи в окупованому Криму лунали і 2 листопада. Окупаційна влада повідомила про атаку БПЛА і відзвітувала про те, що безпілотники були збиті.