Вибухи в Керчі: ЗСУ пошкодили суднобудівний завод "Залив", — СтратКом (фото)

Українські бійці потрапили на завод "Залив", де будують і ремонтують військові кораблі для ВМФ Росії.

У суботу, 4 листопада, Збройні сили України пошкодили суднобудівний завод "Залив" у Криму. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Збройні сили України завдали успішних ударів по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму", — повідомили військові.

Що відомо про суднобудівний завод "Залив" у Керчі

Нагадаємо, йдеться про Суднобудівний завод "Залив" імені Б. Є. Бутоми, який є містоутворювальним підприємством у Керчі та одним із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі.

До 2014 року завод в основному будував корпуси суховантажів і балкерів, виконував замовлення для бурових платформ і займався судноремонтом. Завод розташований на березі Керченської протоки, між Чорним і Азовським морями.

Через анексію Криму і вторгнення Росії в Україну, завод перебуває під міжнародними санкціями країн Євросоюзу, США, Великої Британії та інших країн.

З 2020 року на заводі будують і ремонтують військові кораблі для ВМФ Росії.

Вибухи в Керчі 4 листопада: що відомо

Російські ЗМІповідомили про вибухи в окупованому Криму. У Севастополі оголошено тривогу, Кримський міст перекрито, а уламки ракет впали на територію одного із сухих доків.

"У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків", — повідомляє так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що постраждалих немає.