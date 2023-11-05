ЗСУ вперше намагалися дистанційно підірвати склад з нафтопродуктами у Джанкої, — росЗМІ

Диверсанти нібито заздалегідь приземлили шість БпЛА з вибухівкою вздовж залізниці, а саморобний вибуховий пристрій перевели у режим очікування з активацією за рівнем шуму.

У окупованому Криму, в Джанкої, ЗСУ спробували підірвати залізничний склад із нафтопродуктами. Про це пише російське видання Mash.

За інформацією ЗМІ, українські захисники намагалися дистанційно замінувати склад з нафтопродуктами.

"ЗСУ вперше застосували так зване мінування дронами через неможливість підібратися ближче. За нашою інформацією, диверсанти заздалегідь приземлили шість БПЛА з вибухівкою вздовж залізниці — за можливим шляхом проходження складу. Саморобний вибуховий пристрій перевели у режим очікування з активацією за рівнем шуму. Припускаючи, що він спрацює, коли повз проїдуть цистерни з паливом", — пише видання.

За інформацією ЗМІ, вибуховий пристрій не спрацював. Усі шість БпЛА-мін нібито були заздалегідь виявлені та знешкоджені фахівцями.

На момент виходу матеріалу в Генштабі інформацію росЗМІ щодо спроби підриву нафтобази окупанів в Джанкої не коментували.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали використовувати для ударів по Україні нові БпЛА — "Виріб-53" та "Виріб-54".

Раніше повідомлялося, що вперше в історії система HIMARS знищила прямим влучанням російський БПЛА ZALA.