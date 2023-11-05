"Історія української сім'ї": на війні загинув чоловік, родину якого вбила ракета РФ в Одесі

Після вбивства окупантами дружини, 3-місячної доньки і тещі, одесит Юрій Глодан пішов добровольцем на фронт. Він служив у 3-й штурмовій бригаді. Упізнали чоловіка за натільним хрестиком.

На війні загинув загинув батько Кіри Глодан, яку минулого року в Одесі вбила російська ракета у ЖК "Тірас", Юрій Глодан. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook підприємець Олександр Яковенко.

"Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю сім’ю. Юра — чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проєкті Make My Cake, Одесса, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі пасхи від нашої кондитерської — цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований", — написав чоловік.

Юрій Глодан з побратимом на фронті

Він зазначив, що після втрати родини Юрій Глодан пішов в ЗСУ. Спочатку він служив у "Азові", а потім у 3-й штурмовій бригаді.

"Він вчинив, як гідний чоловік української нації. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою націю. Світла памʼять, людина з великим серцем. Центр Європи. 21 століття. Історія української сімʼї", — написав Олександр Яковенко.

23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. У будинку загинули восьмеро людей, поранення отримали 18. Того дня по місту випущено як мінімум шість ракет, деякі з них збили ППО. Декілька квартир зруйновані сильно, а в інших — вибуховою хвилею вибило вікна і згоріло кілька машин.