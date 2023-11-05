10% ВВП: у Мінфіні Ізраїлю повідомили, скільки грошей коштує війна з ХАМАС

За даними журналістів, оцінка ґрунтується на тому, що війна триватиме від 8 до 12 місяців, обмежиться Сектором Гази, без повної участі ліванської "Хезболли", Ірану або Ємену.

Згідно з попередньою інформацією з Міністерства фінансів Ізраїлю, витрати Ізраїлю на боротьбу з ХАМАСом у Газі можуть сягнути 200 мільярдів шекелів (51 мільярда доларів — Ред.). Про це повідомляє ізраїльське видання Calcalist.

Ця оцінка, яка дорівнює приблизно 10% від валового внутрішнього продукту, ґрунтується на припущенні, що конфлікт буде обмежений Сектором Гази і триватиме від 8 до 12 місяців.

При цьому не передбачається повного залучення "Хезболли" з Лівану, Ірану або Ємену. Крім того, враховується, що близько 350 тисяч ізраїльтян, призваних в армію як резервістів, скоро повернуться до своїх звичайних робочих обов'язків.

Calcalist назвав "оптимістичною" оцінку відомства в понад 50 млрд доларів. Однак Міністерство заявило, що не підтримує дані Calcalist.

Згідно з даними видання, половину із загальної вартості, приблизно 1 мільярд шекелів на день, становитимуть витрати на оборону. Додатково, 40-60 мільярдів шекелів будуть пов'язані з втратою доходів, 17-20 мільярдів шекелів виділять на компенсації бізнесу, а ще 10-20 мільярдів шекелів спрямують на відновлення.

Нагадаємо, ізраїльський міністр культурної спадщини Аміхай Еліяху нещодавно запропонував скинути ядерну бомбу на Сектор Газа. Говорячи про проживання в анклаві мирних людей, він сказав, що "під час війни неминуче бувають жертви".

Сухопутні війська ЦАХАЛ 2 листопада прорвали передню лінію оборони ХАМАС на півночі Сектора Газа. Представник ізраїльської армії Даніель Хагарі вважає, що наземна операція просувається за планом.