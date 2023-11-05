Удар по ракетоносію "Аскольд": у ЗСУ розповіли, чи знизилася загроза ракетних обстрілів

Армія РФ може запустити по Україні близько 60 крилатих ракет "Калібр" навіть якщо сховає кораблі в бухтах. Удари по Чорноморському флоту вплинули на спроможності окупантів, але їхній військовий потенціал все ж потужний, кажуть у Силах оборони півдня України.

Російська армія продовжує загрожувати Україні з Чорного моря. Загроза пусків ракет досить висока, незважаючи на втрати кораблів Чорноморським флотом РФ, повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.

У Чорному морі спостерігається шторм, окупанти ховають кораблі в бухтах. Російські військові часто не дотримуються заходів безпеки і можуть здійснити ракетні удари просто з укриттів, додала військова.

"Генеральний штаб оцінює рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря як постійно високий. Під час виходу ракетоносіїв на чергування ризик підвищується", — зауважила Гуменюк.

Точну кількість ракет, які ЗС РФ можуть запустити по Україні, встановити точно ще не можна. Можливо, йдеться про 56 крилатих ракет "Калібр", — зазначила вона.

"Фігурувала інформація, що 56 "Калібрів" одночасно готові до запуску. З урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть до 8 ракет, підводні — 4, ми можемо говорити, що на виході спостерігали і до 5 ракетоносіїв", — зазначила речниця Сил оборони півдня.

Удари по Чорноморському флоту стали дуже сильним морально-психологічним ударом для росіян, але у ворога все ще зберігається потужний військовий потенціал, підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, що 4 листопада ЗСУ вдало атакували крилатими ракетами суднобудівний завод "Залив" у Керчі. У результаті було пошкоджено малий ракетний корабель "Аскольд", носій ракет "Калібр".

Російська армія 1 листопада атакувала понад сотню населених пунктів у 10 регіонах України. Це стало найбільш інтенсивним нападом за весь 2023 рік.