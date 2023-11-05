"Поясню за 24 хвилини": Зеленський відповів на слова Трампа про завершення війни в Україні за добу

Президент підкреслив, що Україна не збирається просто віддати свою землю, щоб закінчити війну, а також відкинув твердження Валерія Залужного про те, що війна з Росією зайшла в глухий кут.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обіцянку експрезидента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години в разі перемоги на виборах. Про це президент розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

"Трамп може приїхати сюди, і я йому поясню за 24 хвилини, не більше того, що він не закінчить війну і не принесе мир через Путіна, якщо той не готовий повернути українську землю", — заявив Зеленський в інтерв'ю.

Президент України також відкинув твердження про те, що війна з Росією зайшла в глухий кут після двадцяти місяців запеклих боїв.

"Вони думали, що поставлять нам мат, але цього не сталося. Я не думаю, що це тупикова ситуація", — сказав Зеленський.

Він повторив заклики до США постачати більше зброї.

За інформацією NBC, з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на суму 75 мільярдів доларів.

На думку телеканала, така позиція, а також наслідки коментарів головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного могли вплинути на рішення Зеленського минулого тижня звільнити командувача Сил спеціальних операцій України та замінити його полковником, який, за словами президента, "може надати цьому підрозділу більшої сили".

Зеленський також повторив свої заклики до збільшення кількості систем ППО зі США, зазначивши, що Україні особливо потрібні дрони-камікадзе і розвідувальні БПЛА.

За словами президента, Україна почала виробництво дронів, але їй потрібно більше. Без такої допомоги українцям буде важко "зробити крок уперед", наголосив Зеленський.

"Нам потрібно врятувати нашу країну. Тому один зі способів — це спільне виробництво засобів ППО. Але поки нам не налагоджено виробництво, наше послання світу, Сполученим Штатам, Європі, Азії: дати нам якісь системи ППО, просто щоб їх використовувати, просто орендувати їх, орендувати на цей період, особливо взимку. Зима — це дуже важкий час", — додав президент.

Нагадаємо, головком ЗСУ Валерій Залужний визнав, що війна зайшла в глухий кут. На думку головнокомандувача ЗСУ, для перемоги Києву необхідна суттєва перевага в технологіях, оскільки РФ у рази перевершує Україну економічно і за кількістю населення.

Раніше повідомлялося, що стали відомі деталі звільнення командувача ССО ЗСУ Віктора Хоренка. За словами Хоренка, його звільнили несподівано і без попереджень. В Офісі президента відповіли, що відповідне подання Володимир Зеленський отримав від глави Міноборони.