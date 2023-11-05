В Одесі вдруге за день лунають вибухи: ЗС РФ атакують південь ракетами і дронами (фото)

Потужний вибух у місті пролунав після сигналу повітряної тривоги, посеред вулиці в центрі міста утворилася велика воронка. У бік області запустили також ударні дрони Shahed.

Армія Росії вдруге за день атакувала Одесу, у місті пролунав потужний вибух після сигналу повітряної тривоги. Про це повідомив кореспондент Фокусу.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про велику воронку посеред вулиці в центрі Одеси. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки і вибила вікна, а голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликає жителів Одеси не виходити з укриттів.

Моніторингові канали також писали про фіксацію прольоту іранських дронів Shahed з акваторії Чорного Моря в бік Одеської області.

Нагадаємо, увечері 5 листопада в Одесі чули щонайменше два вибухи, голосно було і в сусідньому Чорноморську. Повідомлялося про роботу системи протиповітряної оборони.

Повітряне командування "Південь" 1 листопада звітувало про знищення двох далекобійних ракет Х-59, які летіли в Одеську область. Усі снаряди збили над Чорним морем.