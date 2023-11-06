ЗСУ завдали удару по головному судноремонтному заводу Чорноморського флоту РФ, — ISW

Аналітики зазначають, що Сили оборони продовжують кампанію зі знищення російської військової інфраструктури в окупованому Криму, щоб загарбники не могли використовувати півострів як плацдарм для операцій на півдні України.

Українські збройні сили провели успішні атаки по морській і портовій інфраструктурі на суднобудівному заводі "Затока" в тимчасово окупованій Керчі ввечері 4 листопада. Про це повідомляють у звіті ISW.

Згідно з даними супутникових знімків від 4 листопада, атака призвела до пошкодження корвета проєкту 22800 "Каракурт", який перебував на верфі. Однак, ступінь пошкоджень корабля наразі залишається незрозумілим. Суднобудівний завод "Затока" планував побудувати 14 бойових кораблів, включно з вісьмома корветами проєкту 22800 "Каракурт", призначеними для Чорноморського флоту в період з 2016 по 2021 рік.

Згідно з даними ISW, на момент 2023 року з верфі "Затоки" було спущено на воду лише три корвети проєкту 22800. Судноремонтний завод "Залив" залишається найбільшою верф'ю у Східній Європі і, можливо, основним підприємством для ремонту кораблів Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму, особливо після успішної атаки з боку України на судноремонтний завод "Севморзавод" у Севастополі 13 вересня 2023 року.

Масштаби шкоди ремонтним об'єктам на суднобудівному заводі "Затока" незрозумілі, хоча супутникові знімки дають змогу припустити, що удар, найімовірніше, не заподіяв шкоди, яка порушила б його діяльність у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

За оцінками ISW, з червня 2023 року українські сили проводять кампанію зі знищення російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів ЧФ, щоб послабити здатність військових ЗС РФ використовувати Крим як плацдарм і тил для операцій окупантів на півдні України.

Що відомо про суднобудівний завод "Залив" у Керчі

Йдеться про Суднобудівний завод "Залив" імені Б. Є. Бутоми, який є містоутворювальним підприємством у Керчі та одним із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі.

До 2014 року завод в основному будував корпуси суховантажів і балкерів, виконував замовлення для бурових платформ і займався судноремонтом. Завод розташований на березі Керченської протоки, між Чорним і Азовським морями.

Вибухи в Керчі 4 листопада: що відомо

Російські ЗМІповідомили про вибухи в окупованому Криму. У Севастополі було оголошено тривогу, Кримський міст перекрили, а уламки ракет впали на територію одного із сухих доків.

"У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків", — повідомляє "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що постраждалих немає.