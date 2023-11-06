Shahed, ракети "Онікс" та "Іскандер": нові подробиці нічної атаки ЗС РФ (фото)

Унаслідок масованого обстрілу постраждала цивільна і припортова інфраструктура в кількох регіонах України. Силам оборони вдалося знищити щонайменше 15 дронів-камікадзе Shahed.

Російські окупанти атакували південні регіони України в ніч на 6 листопада. Для цього вони використовували дрони-камікадзе іранського походження та різні типи ракет. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

Зазначається, що по Одесі було завдано удару "Оніксом" та "Іскандером-М", що призвело до серйозних наслідків. У центральній частині міста і покинутій промисловій будівлі зафіксовано "прильоти".

"Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, віднесеній до спадщини ЮНЕСКО", — ідеться в повідомленні.

Ударні БПЛА також завдали серйозної шкоди місту. Основна сила удару була спрямована на припортову інфраструктуру. Силам ППО вдалося знищити 15 дронів, проте є й влучання.

"На жаль, влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, машини із зерном. Пожежу оперативно ліквідовано. 5 місцевих жителів звернулися по медичну допомогу з різними травмами. Їх госпіталізовано", — продовжили в Силах оборони півдня.

Удар було завдано і по Херсону. Окупанти спрямували на місто протирадіолокаційну ракету Х-31П, яка пошкодила 5-поверховий будинок. Інформації про постраждалих не було.

А ось ракети Х-59, які противник запустив по Миколаївській області, вдалося перехопити своєчасно.

Нічна атака на південь 6 листопада: коментар Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону також розповіла, що росіяни атакували мирні українські міста за допомогою різного озброєння. Противник використовує все для терору місцевих жителів.

"Вночі була атака з використанням різноманітної зброї, ворог застосував і балістику — "Іскандер-М" по Одесі та ракету "Онікс", яка опинилася в історичній частині міста. Розуміючи, що в пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, а вона розташована близько. Ракета влучила не в порт, а неподалік, тому є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури", — розповідає Наталія Гуменюк.

Загалом атака тривала приблизно півтори години. Окремо в ОК "Південь" нагадали, що ракету "Онікс" неймовірно складно знищити через її швидкість, а ось "Іскандер-М" є балістичною, тому її теж складно перехопити.

Нагадаємо, 4 листопада повідомлялося, що під прицілом ЗС РФ можуть опинитися лікарні та школи України. За словами експерта з національної безпеки Віктора Ягуна, росіяни отримують задоволення, завдаючи ударів по українських містах. Україна зараз має справу з "психічно хворими людьми".