"Вдалося налагодити виробництво": у ГУР розповіли, які запаси ракет у Росії

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, кількість ракет у РФ практично не змінилася за рік, що свідчить про те, що окупантам вдається підтримувати виробництво на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.

Наразі в російських арсеналах перебуває приблизно 870 високоточних ракет, що володіють оперативно-стратегічним і стратегічним потенціалом, здатних уражати цілі на відстань понад 350 км. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

Згідно з висловлюванням генерал-майора Вадима Скібіцького, представника Головного управління розвідки України (ГУР), наявність у російських арсеналах оцінюють приблизно так:

165 ракет "Калібр";

160 одиниць ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною;

290 ракет "Іскандер-М" і "Іскандер-К";

80 ракет "Кинджал";

150 ракет типу Х-22/Х-32.

Варто зазначити, що ракета Х-22 має дійсний радіус ураження у 350 кілометрів.

Згідно з інформацією, наданою Скібіцьким, минулого року показники щодо наявності ракет були практично ідентичними. Це, на його думку, свідчить про те, що Росії вдається стійко підтримувати виробництво ракет і забезпечувати достатній рівень для накопичення запасів ракет.

"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть — щонайменше 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже всі по нашій енергетичній системі і не доб'ються результату — тоді знову хтось полетить з посади", — зазначив представник ГУР.

Водночас він наголосив, що домогтися результату росіянам буде складно, адже "ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходів щодо захисту нашої енергосистеми".

Нагадаємо, що російська армія знову починає обстрілювати електростанції та об'єкти критичної інфраструктури. Наразі у військ РФ є сотні ракет і безпілотників.

8 жовтня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти нарощують виробництво ударних дронів "Шахед" для атаки на територію України.