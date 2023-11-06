"Примусові внески": росіяни вигадали новий спосіб відбудови будинків в окупації

Обласна адміністрація Луганської області зазначає, що обсяг необхідних із населення коштів окупанти визначатимуть окремо по кожному обʼєкту після уточнення стану нерухомості.

Російські окупанти примусять цивільних здавати кошти на ремонт зруйнованих багатоквартирних будинків у Луганській області. Про це повідомляли в Луганській обласній військовій адміністрації.

В облдержадміністрації зазначили, що мешканців багатоквартирних будинків у тимчасово захопленій "ЛНР" примусять робити внески на капітальний ремонт житла.

За інформацією ОВА, обсяг необхідних із населення коштів окупанти визначатимуть окремо по кожному обʼєкту після уточнення стану нерухомості.

Ворог активно застосовує бойову авіацію і дрони

На території Сєвєродонецька Луганської області російські війська активно застосовують бойову авіацію і дрони.

"Зокрема, ударів з неба у неділю зазнали Надія та територія Серебрянського лісництва. Крім двох спроб авіаційного тиску противник тричі використовував безпілотники", — повідомив Артем Лисогор, очільник Луганщини.

Окрім того, Лисогор заявив, що ЗС РФ обстріляли Невське та Білогорівку з мінометів, реактивної і ствольної артилерії.

Окупанти зменшили обсяг гуманітарної допомоги у Сєвєродонецьку

В обласній військовій адміністрації наголошують, що у Сєвєродонецьку з кожним місяцем стає все менше гуманітарної допомоги.

"Аби не виникало паніки, для початку росіяни почали її видавати тільки власникам російських паспортів, потім — виключно працюючим та іншим, так би мовити, окремим категоріям", — йдеться у повідомленні.

Але вибірковість, за даними ОВА, це вимушений захід, аби приховати зменшення обсягів поставок.

Нагадаємо, 28 серпня партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що представники українського підпілля ліквідували ворожі військові патрулі в тимчасово окупованому Луганську. Крім того, партизани ведуть розвідку в підконтрольному російським загарбникам місті.