"3 танкових батальйони": у Міноборони назвали кількість втрат ЗС РФ за тиждень (інфографіка)
За даними командування, Росія загалом втратила за тиждень майже 400 одиниць техніки. Силам оборони також вдалося збити 10 ворожих ракет.
Сили оборони України з 30 жовтня по 5 листопада знищили понад 5 тисяч окупантів та фактично 3 танкових батальйони. У Telegram-каналі Military Media Center повідомили подробиці.
Загалом ліквідовано 5160 російських загарбників. Така кількість особового складу умовно становить 10 батальйонів.
Українські захисники ліквідували на різних напрямках й значну кількість ворожої техніки. Знищено 77 танків, що становить приблизно три танкових батальйони.
Бойових броньованих машин ліквідовано у кількості 154 одиниць. Орієнтовно це 5 мотострілецьких батальйонів.
Також знищено 162 артилерійські установки (умовно 9 артилерійських дивізіонів). Знищення великої кількості повітряних цілей не спостерігалося. Ліквідовано 10 російських ракет та один літак.
У відомстві назвали, скільки окремий підрозділ може налічувати особового складу. Зокрема, вказані таки показники:
- 1 батальйон – 500 людей;
- 1 танковий батальйон – 31 танк;
- 1 мотострілецький батальйон – 34 машини;
- 1 артилерійський дивізіон – 18 гармат.
Нагадаємо, 2 листопада у розвідці Британії назвали втрати у ППО, які Росія зазнала за тиждень. У відомстві кажуть, що втрати РФ у протиповітряній обороні збільшать й без того велике навантаження на решту систем і операторів. Розвідка вважає, що високотехнологічні системи ЗРК великої дальності для Росії є основним компонентом військової стратегії, якому вона надає перевагу, тому їхня втрата є дуже болючою для російських окупантів.