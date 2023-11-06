"3 танкових батальйони": у Міноборони назвали кількість втрат ЗС РФ за тиждень (інфографіка)

За даними командування, Росія загалом втратила за тиждень майже 400 одиниць техніки. Силам оборони також вдалося збити 10 ворожих ракет.

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Сили оборони України з 30 жовтня по 5 листопада знищили понад 5 тисяч окупантів та фактично 3 танкових батальйони. У Telegram-каналі Military Media Center повідомили подробиці.

Загалом ліквідовано 5160 російських загарбників. Така кількість особового складу умовно становить 10 батальйонів.

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Українські захисники ліквідували на різних напрямках й значну кількість ворожої техніки. Знищено 77 танків, що становить приблизно три танкових батальйони.

Бойових броньованих машин ліквідовано у кількості 154 одиниць. Орієнтовно це 5 мотострілецьких батальйонів.

Також знищено 162 артилерійські установки (умовно 9 артилерійських дивізіонів). Знищення великої кількості повітряних цілей не спостерігалося. Ліквідовано 10 російських ракет та один літак.

У відомстві назвали, скільки окремий підрозділ може налічувати особового складу. Зокрема, вказані таки показники:

1 батальйон – 500 людей;

1 танковий батальйон – 31 танк;

1 мотострілецький батальйон – 34 машини;

1 артилерійський дивізіон – 18 гармат.

Нагадаємо, 2 листопада у розвідці Британії назвали втрати у ППО, які Росія зазнала за тиждень. У відомстві кажуть, що втрати РФ у протиповітряній обороні збільшать й без того велике навантаження на решту систем і операторів. Розвідка вважає, що високотехнологічні системи ЗРК великої дальності для Росії є основним компонентом військової стратегії, якому вона надає перевагу, тому їхня втрата є дуже болючою для російських окупантів.