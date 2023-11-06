"3 танковых батальона": в Минобороны назвали количество потерь ВС РФ за неделю (инфографика)

По данным командования, Россия в целом потеряла за неделю почти 400 единиц техники. Силам обороны также удалось сбить 10 вражеских ракет.

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Силы обороны Украины с 30 октября по 5 ноября уничтожили более 5 тысяч оккупантов и фактически 3 танковых батальона. В Telegram-канале Military Media Center сообщали подробности.

В общем ликвидировано 5160 российских захватчиков. Такое количество личного состава условно составляет 10 батальонов.

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Украинские защитники ликвидировали на разных направлениях и значительное количество вражеской техники. Уничтожено 77 танков, что составляет примерно три танковых батальона.

Боевых бронированных машин ликвидировано в количестве 154 единиц. Ориентировочно это 5 мотострелковых батальонов.

Также уничтожено 162 артиллерийские установки (условно 9 артиллерийских дивизионов). Уничтожение большого количества воздушных целей не наблюдалось. Ликвидировано 10 российских ракет и один самолет.

В ведомстве назвали, сколько отдельное подразделение может насчитывать личного состава. В частности, указаны следующие показатели:

1 батальон — 500 человек;

1 танковый батальон — 31 танк;

1 мотострелковый батальон — 34 машины;

1 артиллерийский дивизион — 18 орудий.

Напомним, 2 ноября в разведке Британии назвали потери в ПВО, которые Россия понесла за неделю. В ведомстве говорят, что потери РФ в противовоздушной обороне увеличат и без того большую нагрузку на остальные системы и операторов. Разведка считает, что высокотехнологичные системы ЗРК большой дальности для России являются основным компонентом военной стратегии, которому она отдает предпочтение, поэтому их потеря является очень болезненной для российских оккупантов.