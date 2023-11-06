1-2 влучань: будівництво залізниці в окупації виснажує ресурси РФ, — депутат

За словами представника Маріупольської міської ради Дмитра Забавіна, останніми кількома днями на окупованій частині України почастішали вибухи, тому противнику не потрібно на щось розраховувати.

Російські загарбники заявили про початок будівництва нової залізничної гілки, яка проходитиме через тимчасово окуповані регіони України. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін у коментарі "24 каналу" розповів, з якими наслідками може зіткнутися противник.

За його словами, нова ділянка залізниці повинна буде проходити від Якимівки до Ростова, через Бердянськ і Маріуполь. Робиться це для того, щоб "убезпечити" рух транспорту від обстрілів, однак це не допоможе. Противник не тільки не впорається з поставленим завданням, а й ще більше виснажить ресурси.

Український депутат зазначив, що потрібно враховувати кількість вибухів, які за останні кілька днів було зафіксовано на захопленій території, що створює додаткові проблеми для ЗС РФ.

"Якщо побудують (залізницю, — ред.), буде достатньо 1-2 влучань, і фактично цей напрямок буде "відпочивати" від того, що вони можуть щось там переміщати. Це буде в зоні доступності українських можливостей. Це суттєво їм не допоможе і виснажує ресурси", — заявив Дмитро Забавін.

У Маріупольській міськраді також додали, що для Росії дуже важливі нові маршрути, адже вони використовують їх для багатьох сфер. Перекидають зброю і техніку, а також вивозять усе те, що вдалося награбувати в Україні. Насамперед метал і зерно.

"І вони логістику побудували таким шляхом, що до тимчасово окупованої території вони привозять зброю, маскуючи деякий через порт будівельними матеріалами, мовляв, збираються щось відбудовувати. Але ми розуміємо, що значна частина того, що приходить до маріупольського порту — зброя. У зворотному напрямку вони вивозять зерно і метал", — продовжив Дмитро Забавін.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що росіяни будують нову залізницю з Криму. Зазначається, що окупанти не приховують того, що збираються вивозити новим шляхом зерно та різні ресурси із захоплених територій України. Вони визнають, що рухатися Кримським мостом зараз небезпечно.