"Боротися з ними можна": Ігнат розповів, як вирішити проблему ворожих авіабомб (відео)

За словами спікера Повітряних сил, снаряди ЗС РФ не вирізняються якістю і противник хоче "взяти" кількістю. Для боротьби ЗСУ знадобиться сучасна авіація.

Російські окупанти продовжують скидати авіабомби на мирні міста України, але перехоплювати їх вкрай складно. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 6 листопада розповів, як із ними боротися.

За його словами, вихід із цієї проблеми є, але поки що Україна не отримала такий вид озброєння. Мова про постачання сучасних винищувачів F-16, за допомогою яких можна буде пригнічувати діяльність російської тактичної авіації.

"Кількість керованих авіабомб, які запускає противник, зростає. Загарбники мають можливість завдяки цим авіабомбам наносити удари дистанційно, приблизно на відстані від лінії бойового зіткнення або державного кордону 50 км... Вона (бомба — ред.) летить до своєї цілі і завдає серйозних руйнувань туди, куди потрапляє", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил зазначив, що часто ворожі снаряди не влучають у ціль. Але ЗС РФ і не розраховують на якість, адже намагаються придушити кількістю.

Протистояти атакам окупантів дуже складно і єдиний спосіб боротьби — придушити діяльність російської тактичної авіації. У цьому ЗСУ допоможе бойова авіація на кшталт винищувачів F-16, поставки яких почнуться після закінчення навчання пілотів.

"З бомбами навряд чи ми зможемо боротися. Звичайно, можна пробувати їх збивати, але це не приведе до бажаних результатів. Боротися з ними можна, пригнічуючи діяльність тактичної авіації — Су-34, Су-35, допоміжних літаків, вертольотів", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що ЗС РФ скинули 87 авіабомб на Херсонщину за добу, що стало рекордом з перших днів повномасштабного вторгнення. Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що противник продовжує тероризувати мирних жителів, атакуючи з різного озброєння цивільні об'єкти.