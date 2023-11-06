Ракений удар по Одесі: ЗС РФ пошкодили 6 пам'яток архітектури, — міська рада (відео)

За інформацію департаменту культури, від липня 2023 року російські окупанти пошкодили 93 пам’ятки архітектури. ЮНЕСКО повинні зафіксувати руйнування для того, щоб потім притягнути Російську Федерацію до відповідальності.

Ввечері 5 жовтня Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Одесі, в результаті чого було пошкоджено шість пам’яток архітектури. Про це повідомив директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради Іван Ліптуга, передає Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

"Після нічної атаки відомо про пошкодження шести пам’яток, у тому числі художній музей", — сказав Іван Ліптуга.

Загалом з липня 2023 року від окупантів постраждало 93 пам’ятки. Він зазначив, що вночі були пошкоджені пам'ятки архітектури, які розташовані за адресами:

Софіївська, 5 — Одеський національний художній музей;

Софіївська, 12;

Софіївська, 10;

Софіївська, 8;

Софіївська 4/6;

Софіївська 2 — корпус Одеського національного медичного університету.

Зі слів Ліптуги, у понеділок 6 жовтня комісія створить акт пошкоджень після детального огляду музею. Крім цього, ЮНЕСКО проінформували про російську атаку, наразі очікується реакція від них. Також місія та експерти ЮНЕСКО повинні зафіксувати руйнування для того, щоб була відповідальність від Російської Федерації, яка "навмисно руйнує культурну спадщину" та порушує конвенції ЮНЕСКО, наголосив він.

Він розповів, що художній музей підпорядковується Одеській обласній військовій адміністрації, але попри це місто допомагає тим, чим може.

На момент виходу публікації пресслужба ЮНЕСКО поки ніяк не відреагувала на пошкодження пам'яток архітектури в Одесі.

ЗС РФ атакували Одесу: що відомо

Ввечері 5 листопада російські військові завдали ракетного удару по Одесі та її околицях. Зокрема, ворог випустив протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Крім цього, окупанти застосували 15 дронів-камікадзе, проте за даними Сил оборони півдня, вони були знищені над регіоном.

Зі слів мера Одеси Геннадія Труханова, "приліт" відбувся по національному художньому музею, який розташований у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок обстрілу поранення отримало п'ятеро людей, у них зафіксовані осколкові поранення.

За повідомленням пресслужби Сил оборони Півдня по Одесі ворог завдав удару "Оніксом" та "Іскандером-М", влучання були зафіксовані в центральній частині міста та покинутій промисловій будівлі.

Нагадаємо, 6 листопада командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як Зенітна ракетна Одеська бригада повітряного командування "Південь" збивала ворожі безпілотники в ніч з 5 на 6 листопада.