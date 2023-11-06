Запізнився на нагородження: комбриг 128-ї бригади дивом врятувався від ракетного удару

Спершу нагородження бійців запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові чекали на командира.

Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на урочисте нагородження до Дня ракетних військ і артилерії, організоване в населеному пункті поблизу лінії фронту, під час якого стався ракетний удар ЗС РФ. Про це повідомляє Hromadske з посиланням на власні джерела у 128 бригаді.

За інформацією джерела, спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. Цей час військові вже перебували на місці. Близько 10:10 стався російський удар.

Комбриг прибув буквально через 2 хвилини після прильоту.

Також співрозмовник видання зауважив, що окупанти спостерігали за зібранням з повітря, але помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги.

"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті. А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив "Іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше", — розповідає боєць 128-ї бригади.

Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк

Тим не менш, багато військових, які перебували за стіною, отримали поранення.

Ракетний удар під час нагородження бійців 128 бригади

У Запорізькій області в одному з прифронтових сіл керівництво зібрало бійців 128-ї бригади ЗСУ для нагородження. В момент зібрання ЗС РФ завдали ракетного удару по скупченню людей.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив ракетний удар росіян по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита повідомив, що у області у зв'язку з втратами в бригаді із 6 листопада оголосили три дні трауру.

В мережі оприлюднили відео удару, на якому видно, що окупанти спостерігали, як збираються бійці, з дрона.