Магнітні бурі й "аналоговнєти": чому РФ прагне прив'язати природні явища до своєї "суперзброї"

Попри наукові твердження та логіку, стверджують військові експерти, росіяни весь час намагаються прив'язати цілком природні явища до нікому невідомої, надсекретної та аналоговнєтної зброї.

Однією з найперших версій, яка з’явилася під час незвичайного геомагнітного явища ввечері 5 листопада, стали чутки про унікальне аналоговнєтне "вундерваффе" росіян, які вони поширювали через різноманітні комунікаційні канали. Чому щоразу РФ намагається використовувати такі ситуації на свою користь, пише інформаційно-консалтингове агентство Defense Express.

Отже, полярне сяйво, яке можна було бачити в багатьох регіонах України в ніч із 5 на 6 листопада цьогоріч, — це дійсно унікальне явище, але воно цілком природне та не залежить від фантазійних мрій росіян відносно зразків власної суперзброї чи технологій.

"Після того, як в Україні й інших країнах Європи, зокрема Польщі, було помічено північне сяйво, в РФ знову завели платівку про те, що ніби так працює якесь чергове аналоговнєтне російське вундерваффе, зокрема "Пересвет", — розповідають експерти агентства.

Світлові стовпи в небі над Бєлгородом, Росія, жовтень 2022 року Фото: Defense Express

Defense Express нагадує, що саме на роботу "Пересвета" намагалися списати появу над російським Бєлгородом у торішньому жовтні світлових стовпів, які є хоч і відносно рідкісним, але, тим не менш, теж "цілком природним атмосферним явищем".

"Вундервафельні" міфи росіян

Комплекс "Пересвет", за офіційною інформацією, є комплексом засліплення супутників оптичної розвідки лазерним променем. Тож його роботу ще можливо видати за світлові стовпи. Проте полярне сяйво, стверджують експерти, взагалі важко прив'язати до цих "диво-машин".

"Тому також в РФ почали поширювати чутки, що, мовляв, це робота зовсім іншого "вундерваффе", наприклад надпотужних станцій РЕБ. Але на практиці штучне полярне сяйво утворювалося лише під час випробувань ядерної зброї в ближньому космосі у 50-х роках", — нагадують фахівці.

Крім того, малопомітні ефекти, схожі на полярне сяйво, спостерігалися під час наукових експериментів з інжекцією електронів у ближньому космосі. Це відбувалося, за інформацією експертів, під час радянського проєкту "Зарница", проведеного спільного з Францією у 1970-х роках. Жодної з цих технологій вчора, 5 листопада, ані будь-коли раніше, РФ не проводила, запевняє Defense Express.

"Й штучні полярні сяйва не утворювались ані під час роботи надпотужних загоризонтних РЛС, ані під час роботи будь-яких інших радіотехнічних засобів", — уточнюють експерти.

Щодо полярного сяйва у небі України

Поява полярного сяйва над Україною фіксується вже мінімум вдруге за рік: 24 квітня та 5 листопада, що в обох випадках пояснюється дійсно потужними геомагнітними бурями.

Полярне сяйво у небі України, 5 листопада 2023 року Фото: Defense Express

Однак полярне сяйво у південних районах, на думку спеціалістів, насправді не є чимось, що відбувається в історії людства вперше.

"Наприклад, у 1859 році сталася найпотужніша геомагнітна буря, відома як "Керрінгтонська подія", під час котрої північне сяйво було помічено над більшою частиною світу, зокрема й над тропіками — Кубою, Ямайкою та Гавайськими островами", — підкреслює агентство.

Однак це не заважає росіянам намагатися прив'язати цілком природні явища виключно до нікому невідомої, надсекретної та аналоговнєтної зброї, відзначають військові оглядачі.

Нагадаємо, Фокус писав, що у жовтні цьогоріч росіяни тим не менш виготовили понад 100 високоточних ракет.

8 жовтня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворог також нарощує виробництво ударних "шахедів" для атаки по території України.