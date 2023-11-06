Прикриваються туманом: ЗС РФ скористалися новою тактикою під час штурму позицій ЗСУ (відео)

Зі слів українських десантників, Збройні сили Російської Федерації намагалися штурмувати в нічний час доби. Українські військові вчасно помітили ворожу колону та знищили її.

Десантники 79-ї Окремої десантно-штурмової бригади показали, як відбивали нічний штурм Збройних сил Російської Федерації. Відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram.

"Російські окупанти вдаються до випробування нових тактик. Так, днями противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників у нічний час під прикриттям туману", — йдеться у повідомленні.

Українські бійці зазначили, що розвідка марунових беретів з Миколаєва помітила наближення російської колоні, в результаті чого по ворогу було завдано вогневого ураження. Після вдалого удару російські військові втратили чотири одиниці військової техніки та відступили.

В опублікованому відео, як українці помітили ворожу колону, яка складалася з чотирьох одиниць військової техніки. Після чого по ній було завдано декілька вдалих ударів, внаслідок яких російська техніка була знищена.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо про те, що українські військові знищили російський склад противотанкових мін на Південному напрямку. Це вдалося зробити за допомогою точного пострілу із САУ "Гвоздика". Зокрема, аеророзвідка зафіксувала розташування значної кількості снарядів, після чого бійці застосували артилерійську систему.

2 листопада українські військові відбили наступ Збройних сил Російської Федерації в районі Вугледара Донецької області. Українські бійці завдавали удари по колоні російської бронетехніки біля міста. В результаті чого були знищені десятки одиниць російської військової техніки.