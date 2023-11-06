Спрацював невідомий пристрій: на Київщині підірвали помічника Залужного

За повідомленням Валерія Залужного, вибухівка була в коробці з подарунком. ЗМІ пишуть, що це була коробка з пляшкою та чарками.

На Київщині в селі Чайки в одному з домоволодінь вибухнула граната. Загинув військовий. Поранення також отримав його син. Про це пише "Українська правда".

Як повідомила речниця МВС Мар’яна Рева трагічний випадок стався в результаті необережного поводження з боєприпасами.

"В селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39-річний військовий. Його 13-річний син тяжко поранений, його шпиталізували. Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали", — сказала вона.

За повідомленням видання, загиблим виявився помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков.

Під час перевірки приміщення правоохоронці виявили ще 5 гранат.

"Еспресо" пише, що зі слів дружини загиблого чоловіка, він прийшов з подарунками на день народження. Під час відкриття одного з них стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками.

Залужний підтвердив загибель помічника

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника.

"Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині. З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", — написав генерал.

Нагадаємо, що на Вугледарському напрямку під час ворожого штурму загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї ОМБр "Чорні Запорожці" Сергій Іконніков. Він поліг у бою в день свого 25-річчя.