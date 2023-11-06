"Ніхто не віддає": в ЗСУ пояснили, чому Україні недостатньо ППО від союзників (відео)

Україна потребує більше ППО, а саме Patriot, SAMP/T, IRIS-T і NASAMS. Також ЗСУ потрібна зенітна установка Terrahawk Paladin для знищення БПЛА типу Shahed, розповіли в Повітряних силах.

Західні партнери надали Україні майже всю ту кількість засобів протиповітряної оборони, яку обіцяли, проте цього недостатньо. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Ми сьогодні отримали від Заходу фактично всю ППО, що нам обіцяли, одну з найкращих ППО у світі", — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що слово "вся" потрібно розділити на номенклатуру отримання та на кількість. За словами Ігната, Україна потребує більше ППО, а саме Patriot, SAMP/T, IRIS-T і NASAMS. Ще потрібна зенітна установка Terrahawk Paladin для знищення БПЛА типу Shahed.

Зокрема, Російська Федерація налагодила виробництво дронів-камікадзе, тому ЗСУ потрібні засоби, які можуть в автоматичному режимі без втручання людини знищувачі ці цілі зі 100% результатом. Ігнат повідомив, що були випадки, коли Україна брала ППО в оренду для того, щоб посилити той чи інший напрямок.

"ППО просто так ніхто не віддає. ППО сьогодні топтема у світі", — заявив Юрій Ігнат.

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Нагадаємо, 31 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібно посилити протиповітряну оборону, аби потім економити ресурси. Він розповів, що ракета для системи ППО Patriot коштує 4,1 мільйона доларів, тоді як вартість ремонту одного пошкодженого енергоблока складає 19,1 мільйона доларів.

26 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що міністр оборони Великої Британії та Північної Ірландії Грант Шаппс заявив, що в найближчі місяці відбудеться постачання Україні систем протиповітряної оборони, яка є важливою для захисту цивільного населення від бомбардувань Російської Федерації. За його словами, загальна сума допомоги складе понад 100 мільйонів фунтів.