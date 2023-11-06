Загибель помічника Залужного на Київщині: під час вибуху постраждав його син, — ЗМІ

У момент вибуху 13-річний син Частякова перебував поруч і отримав поранення.

На Київщині під час вибуху в селі Чайки загинув 39-річний помічник Валерія Залужного й отримав поранення його 13-річний син Гліб. Про це повідомляє "Українська правда".

Зазначається, що 13-річний син загиблого помічника Залужного Геннадія Частякова Гліб у результаті вибуху отримав рвані рани обличчя, донька Поліна, яка в момент вибуху теж перебувала вдома, не постраждала.

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, Геннадій Частяков прийшов додому і приніс із собою з роботи пляшку алкоголю та три гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі.

Він нібито дістав одну з гранат і почав показувати, як із нею поводитися. Його син перебував поруч.

У поліції повідомили, що загибель Частякова розслідують за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Вдома ще були дружина й донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали.

Нагадаємо, що в селі Чайки на Київщині в одному з домоволодінь вибухнула граната. Загинув 39-річний військовий — помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков.